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"Чому я повинна його вчити?": у столичному ВУЗі стався скандал через мови

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:25
Фото: Конфлікт у столичному ВУЗі (facebook.com/c14.news)
Фото: Конфлікт у столичному ВУЗі (facebook.com/c14.news)

Студентка посварилася з співробітницею гуртожитку

У гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого стався конфлікт через оголошення, написаного російською мовою. Про це повідомляє організація "С14" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Студентка університету зробила зауваження одній із співробітниць гуртожитку про те, що оголошення написані російською мовою. На що співробітниця гуртожитку порадила дівчині йти вчити російську мову.

"Чому я повинна її вчити, якщо я живу в Україні?" - відповіла студентка.

Співробітниця гуртожитку заявила, що вона корінна киянка і відправила дівчину "скаржитися Порошенко".

Фото: Конфлікт у столичному Вузі (facebook.com/c14.news)

Активісти організації "С14" зазначили, що всі оголошення в даному гуртожитку були написані російською мовою і нагадали про постанову КМДА про те, що в навчальних закладах всі оголошення мають бути українською мовою.

Після словесної перепалки співробітниці гуртожитку і студентки, представники організації "С14" спочатку поспілкувалися з жінкою, а потім і з комендантом гуртожитку.

Комендант гуртожитку зняв оголошення російською мовою і повісив інші – державною мовою.

Скріншот поста (facebook.com/c14.news)

До речі, нещодавно ми писали про зворушливу історію українця після переїзду з Криму.

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Теги: конфликт, ВУЗ, язык
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