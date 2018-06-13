"Чому я повинна його вчити?": у столичному ВУЗі стався скандал через мови

Студентка посварилася з співробітницею гуртожитку

У гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого стався конфлікт через оголошення, написаного російською мовою. Про це повідомляє організація "С14" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Студентка університету зробила зауваження одній із співробітниць гуртожитку про те, що оголошення написані російською мовою. На що співробітниця гуртожитку порадила дівчині йти вчити російську мову.

"Чому я повинна її вчити, якщо я живу в Україні?" - відповіла студентка.

Співробітниця гуртожитку заявила, що вона корінна киянка і відправила дівчину "скаржитися Порошенко".

Фото: Конфлікт у столичному Вузі (facebook.com/c14.news)

Активісти організації "С14" зазначили, що всі оголошення в даному гуртожитку були написані російською мовою і нагадали про постанову КМДА про те, що в навчальних закладах всі оголошення мають бути українською мовою.

Після словесної перепалки співробітниці гуртожитку і студентки, представники організації "С14" спочатку поспілкувалися з жінкою, а потім і з комендантом гуртожитку.

Комендант гуртожитку зняв оголошення російською мовою і повісив інші – державною мовою.

Скріншот поста (facebook.com/c14.news)

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