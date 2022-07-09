Почему после еды нужно двигаться, а не лежать: ученые назвали причину

Почему после еды хочется полежать

По словам экспертов, процесс пищеварения требует много энергии, поэтому человек чувствует усталость. Однако это кратковременный процесс, поскольку через некоторое время переваривание уже не такое интенсивное и энергии тратится меньше. В результате кровь возвращается к привычной циркуляции.

В частности, вернуть энергию и концентрацию поможет небольшая прогулка. Прогулка после еды улучшает пищеварение и снижает уровень сахара

Специалисты рассказывают, что ходьба помогает улучшить пищеварение. Это будет стимулировать активность желудка и кишечника, помогая пище не накапливаться в одном месте.

Также второй эффект от прогулки, крайне важен для людей с диабетом, лишним весом и инсулинорезистентностью - это регулирование уровня глюкозы в крови. После еды он поднимается, и это нормально, потому что получаются углеводы, которые расщепляются на сахара и поступают в кровь.

К тому же после этого вырабатывается гормон инсулин, который помогает глюкозе проникнуть в клетки и обеспечить их энергией.

Ученые провели исследование и выяснили, что ходьба в течение хотя бы 10 минут после еды помогает контролировать уровень глюкозы.

Кроме того, ходьба помогает уменьшить газообразование и вздутие.

Выяснили, что 40-45 минут ходьбы в день улучшают мыслительные навыки у людей старше 60 лет, поскольку такая физическая нагрузка улучшает приток крови к головному мозгу. А молодежь таким образом сможет предотвратить проблемы с мозговой деятельностью в будущем.

Важно не забывать о главном правиле: прогулка должна приносить удовольствие, именно тогда человек получит от нее максимальную пользу.