Почему умные люди не становятся успешными: 7 важных причин

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Почему ум и трудолюбие не являются гарантией успеха

Немногие умные и трудолюбивые люди на самом деле совершают что-то выдающееся, пока другие просто преуспевают. Некоторые и вовсе дрейфуют, не зная, что им делать.

Все потому, что когда речь заходит об успехе, существует множество факторов, которые он включает - будь то полноценная карьера, хорошие отношения или здоровье. Да, без ума этого не добиться, как и без трудолюбия. Но в этой игре должно быть нечто большее, чем просто два фактора.

Вот семь причин, почему вы не станете успешным, даже если умны и трудолюбивы, от известной предпринимательницы Мелиссы Чу, опубликованных в НВ.

Вы не ладите с новыми людьми

Легко оставаться с теми, кого вы давно знаете. Вы помните все истории друг друга и у вас есть свои шутки. Но проблема в том, что с давними друзьями вы прокручиваете и обсуждаете раз за разом одни и те же идеи, а значит, ничего не знаете о других перспективах за пределами вашего пузыря.

Поначалу пообщаться с новыми людьми может казаться трудной задачей, но ставьте перед собой простые цели. Например: знакомиться хотя бы с одним человеком в неделю.

Вы против изменений

Находясь долгое время в одной и той же среде, вам становится труднее адаптироваться к чему-то новому. Хорошая новость в том, что изменения - шанс для возможностей и инноваций. Вместо того, чтобы сопротивляться изменениям, посмотрите, что лучшее вы можете взять. Возможно, вы найдете что-то новое для развития бизнеса или увидите другие перспективы. Будьте открыты для новых концепций и любопытны к окружающему вас миру.

Вы не хотите рисковать

Умные люди часто выбирают безопасную дорогу. Они могут выбирать определенный путь или даже карьеру, потому что именно так поступили их сверстники.

Хоть это и гарантирует безопасность, но может быть рутинно и скучно. Я часто слышу от умных людей, что они не удовлетворены своей работой и хотят делать что-то еще, но боятся.

Если вы подумываете о том, чтобы разведать незнакомую территорию, спросите себя, какой будет ваша жизнь через десятилетия, если вы откажетесь от этой идеи. Будете ли вы сожалеть о своем решении или будете довольны им?

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вы считаете, что по умолчанию заслуживаете успеха

Люди, которые много трудились в школе, привыкли быть на вершине и слышать о том, какой большой у них потенциал.

И теперь они уверены, что заслуживают чего-то большего в силу своего интеллекта. Они ожидают, что двери будут автоматически открываться перед ними, по умолчанию. К сожалению, в жизни все не так, как в школе. В реальности, ваши результаты не основываются только на работе и ваших усилиях. Ваши результаты - это сочетание тяжелого труда, стратегического мышления и удачи. Работая над первыми двумя пунктами, вы сможете повлиять и на последний.

Вы постоянно гонитесь за тем, что впечатляет в данный момент

Я часто слышу от успешных людей, что они ненавидят тратить время впустую. Умные люди слишком осведомлены о ценности своего времени: когда вы тратите время и силы на что-то одно, то потенциально упускаете что-то другое. Когда вы сосредотачиваетесь на одной цели, в долгосрочной перспективе это даст хорошие результаты. А вот движение "увлечение - скука - движение к чему-то новому" - нет.

Вы не можете принять решение

Если вы умны и трудолюбивы, перед вами может быть открыто множество дверей. К сожалению, слишком большое количество вариантов, точно так же может ограничивать вас, как и наличие только нескольких вариантов. При наличии большого количества вариантов, труднее решить, что делать. Вместо того, чтобы сразу увлечься несколькими начинаниями, я предлагаю сначала оценить их. Поговорите с другими людьми и проведите исследование, прежде чем принимать решение: подходит ли этот занятие вам и вашему образу жизни?

Вы не верите в себя

Удивительно, но умные люди могут недооценивать свои способности. Они сами - собственный худший критик, который заставляет их поверить, что они не способны выполнить то, на что в действительности у них есть силы.

У умных людей - высокие стандарты в работе. Всякий раз, когда они работают над проектом, они тщательно анализируют и проверяют конечный продукт.

Может показаться, что это - неплохая привычка, но зачастую это больше изнуряет, чем приносит пользы. Перфекционизм мешает людям двигаться вперед к своим целям или ставить начинание в приоритет.

Поэтому вместо того, чтобы позволять страхам "что, если?" или "я недостаточно хорош", прятать от вас новое, подумайте о том, какой вы хотите видеть свою жизнь годы спустя. Начав работать, вы перестанете ждать у моря погоды в ожидании чуда - и будете двигаться к нему.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

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