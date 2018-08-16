Чому розумні люди не стають успішними: 7 важливих причин

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чому розум і працьовитість не є гарантією успіху

Лиш деякі розумні і працьовиті люди насправді роблять щось видатне, поки інші просто процвітають. Дехто і зовсім дрейфує, не знаючи, що йому робити.

Все тому, що коли мова заходить про успіх, існує безліч факторів, які він включає - будь то повноцінна кар'єра, хороші відносини або здоров'я. Так, без розуму цього не домогтися, як і без працьовитості. Але в цій грі повинно бути щось більше, ніж просто два фактори.

Ось сім причин, чому ви не станете успішним, навіть якщо розумні і працьовиті, від відомої підприємниці Меліси Чу, опублікованих у НВ.

Ви не ладнаєте з новими людьми

Легко залишатися з тими, кого ви давно знаєте. Ви пам'ятаєте всі історії один одного і у вас є свої жарти. Але проблема в тому, що з давніми друзями ви прокручуєте і обговорюєте раз за разом одні і ті ж ідеї, а значить, нічого не знаєте про інші перспективи за межами вашої бульбашки.

Спочатку спілкування з новими людьми може здаватися важким завданням, але ставте перед собою прості цілі. Наприклад: знайомитися хоча б з однією людиною на тиждень.

Ви проти змін

Перебуваючи довгий час в одному і тому ж середовищі, вам стає важче адаптуватися до чогось нового. Хороша новина в тому, що зміни - шанс для можливостей та інновацій. Замість того, щоб чинити опір змінам, подивіться, що найкраще ви можете взяти. Можливо, ви знайдете щось нове для розвитку бізнесу або побачите інші перспективи. Будьте відкриті для нових концепцій і цікаві до оточуючого вас світу.

Ви не хочете ризикувати

Розумні люди часто вибирають безпечну дорогу. Вони можуть вибирати певний шлях або навіть кар'єру, тому що саме так вчинили їх однолітки.

Хоч це і гарантує безпеку, але може бути рутинно і нудно. Я часто чую від розумних людей, що вони не задоволені своєю роботою і хочуть робити щось ще, але бояться.

Якщо ви роздумуєте про те, щоб розвідати незнайому територію, запитайте себе, яким буде ваше життя через десятиліття, якщо ви відмовитеся від цієї ідеї. Чи будете ви шкодувати про своє рішення чи ж будете задоволені ним?

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ви вважаєте, що за замовчуванням заслуговуєте успіху

Люди, які багато працювали в школі, звикли бути на вершині і чути про те, який великий у них потенціал.

І тепер вони впевнені, що заслуговують чогось більшого в силу свого інтелекту. Вони очікують, що двері будуть автоматично відкриватися перед ними, за замовчуванням. На жаль, в житті все не так, як у школі. У реальності ваші результати не ґрунтуються тільки на роботі і ваших зусиллях. Ваші результати - це поєднання важкої праці, стратегічного мислення і удачі. Працюючи над першими двома пунктами, ви зможете вплинути і на останній.

Ви постійно женетеся за тим, що вражає в даний момент

Я часто чую від успішних людей, що вони ненавидять витрачати час даремно. Розумні люди надто обізнані про цінності свого часу: коли ви витрачаєте час і сили на щось одне, то потенційно втрачаєте щось інше. Коли ви зосереджуєтесь на одній меті, в довгостроковій перспективі це дасть хороші результати. А ось рух "захоплення - нудьга - рух до чогось нового" - ні.

Ви не можете прийняти рішення

Якщо ви розумні і працьовиті, перед вами може бути відкрито безліч дверей. На жаль, дуже велика кількість варіантів, точно так само може обмежувати вас, як і наявність тільки декількох варіантів. При наявності великої кількості варіантів, важче вирішити, що робити. Замість того, щоб відразу захопитися кількома починаннями, я пропоную спочатку оцінити їх. Поговоріть з іншими людьми і проведіть дослідження, перш ніж приймати рішення: чи підходить це заняття вам і вашому образу життя?

Ви не вірите в себе

Дивно, але розумні люди можуть недооцінювати свої здібності. Вони самі - власний найгірший критик, який змушує їх повірити, що вони не здатні виконати те, на що насправді у них є сили.

У розумних людей - високі стандарти в роботі. Всякий раз, коли вони працюють над проектом, вони ретельно аналізують і перевіряють кінцевий продукт.

Може здатися, що це - не погана звичка, але найчастіше це більше виснажує, ніж приносить користь. Перфекціонізм заважає людям рухатися вперед до своїх цілей або ставити починання в пріоритет.

Тому замість того, щоб дозволяти страхам "що, якщо?" або "я недостатньо хороший" ховати від вас нове, подумайте про те, яким ви хочете бачити своє життя роки потому. Почавши працювати, ви перестанете чекати з моря погоди в очікуванні дива - і будете рухатися до нього.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

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