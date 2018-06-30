"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)

Киевляне рады одному: полы в маршрутках снова чистые

После продолжительного ливня в Киеве значительно подтопило дороги, вода попала даже внутрь транспорта. Видеоматериалы соответствующего характера были опубликованы в социальной сети Facebook сообществом "Киев Оперативный".

"В Киеве прошел дождик. Переезд на Корчеватом + выезд с автостанции Выдубичи + Привокзальная. 30.06.2018", — пишется в подписи к видеозаписи.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи сети отшучиваются, говоря, что давно хотели попасть в Венецию. Некоторые считают, что после подтопления городского транспорта он наконец-то станет чище.

"Хоть помоется салон маршрутки, а то у нас их добровольно никогда не моют", "Берем гондолы и плывем "Почувствуй себя в Венеции", "Говорят на Выдубичах переход затопило", "Летний дождик", "А в чем проблема? Написано "Мойка", "Самое время удваивать стоимость проезда", "Поплыли", – пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что более чем 200 домовладений и 35 гектар земли в Ивано-Франковской области частично ушли под воду.

Видео: (video.rbc.ua)