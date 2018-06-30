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Интервью

В Ивано-Франковской области затопило более 200 жилых зданий (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 17:00
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

В отчете ГСЧС говорится, что несколько поселков отрезаны от транспортно-дорожного сообщения

Более чем 200 домовладений и 35 гектар земли в Ивано-Франковской области частично ушли под воду. Об этом сообщается в отчете Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

"Всего подтоплено 202 жилых здания, 8 подвальных помещений ж/д, 20 придомовых территории ж/д, 1 насосное помещение предприятия НГДУ "Долина нефтегаз", 1 здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭС, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 14 км дорог местного значения, повреждено 3 моста, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками", — пишется в сообщении управления ГСЧС Ивано-Франковской области.

Сотрудники экстренной службы также зафиксировали на камеру состояние поврежденных участков. На них видно, что сотрудники ГСЧС откачивают воду из жилых помещений.

 

Фото: (facebook.com/MNSIFR)

На сайте ГСЧС сообщается, что подтопления жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий произошли вследствие выпадения осадков в виде дождя 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области.

"К проведению работ по откачке воды привлечены 5 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений Управления ГСЧС в области. Работы по откачке продолжаются. Остаются частично подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов. В районах области работают мобильно-оперативные группы территориальных подразделений", — говорится в сообщении на сайте государственной службы.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/MNSIFR

Напомним, что из-за непогоды в Украине в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений, медикам передали трех человек.

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Теги: гсчс, Ивано-Франковск, потоп
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