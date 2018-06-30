В Івано-Франківській області затопило понад 200 житлових будинків (фото)

У звіті ДСНС кажуть, що кілька селищ відрізані від транспортно-дорожнього повідомлення

Більш ніж 200 домоволодінь і 35 га землі в Івано-Франківської області частково пішли під воду. Про це повідомляється у звіті Управління ДСНС в Івано-Франківській області в Facebook.

"Всього підтоплено 202 житлових будинки, 8 підвальних приміщень ж/б, 20 прибудинкових території ж/б, 1 насосне приміщення підприємства НГВУ "Долина нафтогаз", 1 будівлю трансформаторної підстанції Івано-Франківського РЕМ, 40 присадибних ділянок, 35 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 14 км доріг місцевого значення, пошкоджено 3 мости, що з'єднують сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками", — пишеться в повідомленні управління ДСНС Івано-Франківської області

Працівники екстреної служби також зафіксували на камеру стан пошкоджених ділянок. На них видно, що співробітники ДСНС відкачують воду з житлових приміщень.

Фото: (facebook.com/MNSIFR)

На сайті ДСНС повідомляється, що підтоплення житлових і адміністративних будівель, присадибних ділянок, територій та сільськогосподарських угідь сталися внаслідок випадання опадів у вигляді дощу 28 червня на території окремих районів Івано-Франківської області.

"До проведення робіт з відкачування води залучено 5 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу підрозділів Управління ДСНС в області. Роботи по відкачуванню тривають. Залишаються частково підтопленими окремі підвальні приміщення житлових будинків. У районах області працюють мобільно-оперативні групи територіальних підрозділів", — йдеться в повідомленні на сайті державної служби.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MNSIFR

Нагадаємо, що через негоду в Україні в Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, медикам передали трьох осіб.

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