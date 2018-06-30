"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)

Кияни раді одному: підлоги в маршрутках знову чисті

Після тривалої зливи у Києві значно підтопило дороги, вода потрапила навіть всередину транспорту. Відеоматеріали відповідного характеру були опубліковані в соціальній мережі Facebook співтовариством "Київ Оперативний".

"В Києві пройшов дощик. Переїзд на Корчуватому + виїзд з автостанції Видубичі + Привокзальна. 30.06.2018", — пишеться у підписі до відео.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі мережі віджартовуються, кажучи, що давно хотіли потрапити до Венеції. Деякі вважають, що після підтоплення міського транспорту він нарешті стане чистішим.

"Хоч помиється салон маршрутки, а то у нас їх добровільно ніколи не миють", "Беремо гондоли і пливемо "Відчуй себе у Венеції", "Кажуть, що на Видубичах затопило перехід", "Літній дощик", "А в чому проблема? Написано "Мийка", "Саме час подвоювати вартість проїзду", "Попливли", – пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що більш ніж 200 домоволодінь і 35 га землі в Івано-Франківській області частково пішли під воду.

Відео: (video.rbc.ua)