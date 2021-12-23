Эти подарки нельзя дарить и принимать от родных людей, чтобы не навлечь беду

Какие предметы лучше не дарить родным людям

Ножи и прочие острые предметы

Если вы дарите колюще-режущие предметы (в том числе вилки и ножи) близким людям, то таким образом обрекаете их на несчастье и неудачу. Дело в том, что в остриях, говорят экстрасенсы, сосредотачивается негативная энергетика, которая привлекает в дом злых духов.

Кроме того, считается, что острые предметы могут спровоцировать конфликты и раздор в семье.

Часы

Издавна считается, что дарить часы - к разлуке. А, например, в Китае люди верят в то, что подаренные часы будут отсчитывать время до смерти своего нового владельца...

Носовой платок

Существует примета: подаренный платок принесет горечь и слезы.

Зато, например, скатерть - наоборот - хороший подарок. Ведь она, согласно поверьям, сделает человека желанным гостем.

Зеркало

На протяжении столетий зеркалам приписывают всякие мистические и сверхъестественные свойства. Наши предки верили, что зеркало - это такой себе портал в потусторонний мир, и может не только притягивать, но и распространять негативную энергию. Одним словом, репутация у такого подарка, мягко говоря, не очень.

Посуда

Поговаривают, что пустая посуда, подаренная вами близкому человеку, может принести в дом безденежье. Поэтому если уж вам прям очень хочется подарить какую-то тарелку или чашку, то положите в них что-нибудь.

Кошелек или копилка

Здесь история идентична предыдущей. Считается, что пустой кошелек "отпугивает" деньги. Но если положить в него хотя бы одну купюру или монету, то деньги, наоборот, будут притягиваться.

Галстук

Многие верят, что человек, подаривший галстук, будет "сидеть на шее". И близких людей это тоже касается. Поэтому лучше не дарить этот предмет гардероба, если не хотите почувствовать на себе косые взгляды.

Полотенце

Одно подаренное полотенце может привлечь раздор в семью и спровоцировать частые ссоры между супругами.

Но негативную энергетику можно нейтрализировать, преподнеся в дар не одно, а комплект полотенец.

Жемчуг

В разных мировых культурах жемчуг символизирует слезы вдов и сирот, а также обладает разрушительной энергетикой. Таким образом, он может навлечь беды и даже болезни на принявших его в дар людей.

Искусственные цветы

Самый плохой выбор для подарка - предметы с мертвой энергетикой. Если хотите преподнести близкому человеку цветы, то дарите исключительно живые. И желательно - не желтые. Ведь цветы этого цвета могут привести к измене и ревности.

Вещи для новорожденных

Дарить детские вещи женщине, которая еще только носит под сердцем малыша, тоже считается дурным тоном.

Напомним, что существует и другие приметы о подарках, которых лучше придерживаться, так как они "проверены временем". Вот они: