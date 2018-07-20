"Подделка": письмо Сенцова могли "отредактировать", - украинская актриса

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Артистка заметила несколько странных моментов в тексте

Украинская актриса Римма Зюбина заявила, что спецслужбы РФ изменили последнее полученное письмо от политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который 67-й день голодает в российской тюрьме. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Поддельное, по мнению актрисы, письмо она получила 7 июля. Зюбина сообщила, что ранее Олег писал, что в него вливают "много различных жидкостей".

"А вот в последнем письме есть странный момент. Олег пишет ровно каждую строчку. Неразборчиво, но ровно. В том месте, где он рассказывает о самочувствии: "Мое здоровье не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным", увидела, что фраза написана над чертой. Как будто зависла в воздухе. Там что-то вырезали", – уверена Зюбина.

Она заметила, что следующее предложение в письме начинается не с большой буквы

"... каждый видит то, что он хотел бы увидеть". Даже когда заканчивает письмо, все равно пишет слова: "Обнимаю, уважаю, Олег, дата". И только в той части текста двойная риска. Видимо, что-то вырезали и смонтировали страницу так, как им было нужно", – отметила она.

Напомним, 42-летнего Сенцова уже пятый год удерживают в колонии Российской Федерации. Режиссер находится в ИК-8 Лабытнанги (неофициальное название "Белый медведь"). Украинец был осужден на 20 лет тюремного заключения по делу "крымских террористов". 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Режиссер требует освобождения всех украинских политзаключенных (около 70 человек), которых удерживает Россия.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Сенцова ухудшилось, у него был второй кризиз.

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