"Даже если придется проигрывать": Олег Сенцов написал новое письмо из колонии

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Украинские режиссеры получили от Сенцова письмо

Политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской исправительной колонии строгого режима, в свой 42-й день рождения, - 13 июля 2018 года, написал письмо авторам фильма "Война химер" Марии и Анастасии Старожицким (мать и дочь). Об этом сообщает издание "Факты".

Украинец, который уже 65-й день голодает в российской тюрьме, попросил Старожицких не сдаваться.

"Никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Удачи в новых фильмах, надеюсь, что когда-нибудь побываю на ваших премьерах. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошедшим проектом, что вы его завершили, и он удачно пошел", - написал Сенцов.

Старожицкие перед этим написали Сенцову, что во время работы над фильмом их поддерживало его первое письмо, отправленное из Лефортово зимой 2015 года.

"Олег писал, что фильмы можно делать только о себе, никак иначе. Главное - не отступать от задуманного, верить в свои силы. И процитировал режиссера Алексея Германа: "В нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших…" – рассказала Мария Старожицкая.

Напомним, Сенцова уже пятый год удерживают в колонии Российской Федерации. Режиссер находится в ИК-8 Лабытнанги (неофициальное название "Белый медведь"). Украинец был осужден на 20 лет тюремного заключения по делу "крымских террористов". 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Режиссер требует освобождения всех украинских политзаключенных (около 70 человек), которых удерживает РФ.

Ранее Денисова сообщила о состоянии здоровья Сенцова. По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека, полученным от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, с Сенцовым "все хорошо".

Напомним, крымский правозащитник голодает в российской тюрьме 21-й день. Представителя Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку обвиняют в якобы "создании террористической группы в Ялте".

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)