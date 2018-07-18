"Навіть якщо доведеться програвати": Олег Сенцов написав нового листа з колонії

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Українські режисери отримали від Сенцова лист

Політув'язнений український режисер Олег Сенцов, який знаходиться в російській виправній колонії суворого режиму, у свій 42-й день народження, 13 липня 2018 року, написав лист авторам фільму "Війна химер" Марії та Анастасії Старожицьким (мати і дочка). Про це повідомляє видання "Факти".

Українець, який вже 65-й день голодує у російській в'язниці, попросив Старожицьких не здаватися.

"Ніколи не здаватися, навіть якщо іноді і доведеться програвати! Удачі в нових фільмах, сподіваюся, що коли-небудь побуваю на ваших прем'єрах. Радий, що у вас все так добре вийшло з минулим проектом, що ви його завершили, і він вдало пішов", - написав Сенцов.

Старожицькі перед цим написали Сенцову, що під час роботи над фільмом їх підтримував його перший лист, відправлений з Лефортово взимку 2015 року.

"Олег писав, що фільми можна робити тільки про себе, ніяк інакше. Головне - не відступати від задуманого, вірити у свої сили. І процитував режисера Олексія Германа: "У нашій професії більше тих, хто здалися, ніж переможених..." – розповіла Марія Старожицька.

Нагадаємо, Сенцова вже п'ятий рік утримують в колонії Російської Федерації. Режисер знаходиться в ІК-8 Лабитнангі (неофіційна назва "Білий ведмідь")

. Українець був засуджений на 20 років тюремного ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Режисер вимагає звільнення всіх українських політв'язнів (близько 70 осіб), яких утримує РФ.

Раніше Денисова повідомила про стан здоров'я Сенцова. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини, отриманим від російського омбудсмена Тетяни Москальковой, з Сенцовым "все добре".

Нагадаємо, кримський правозахисник голодує в російській в'язниці 21-й день. Представника Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеіна Куку звинувачують в нібито "створенні терористичної групи в Ялті".

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)