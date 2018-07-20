"Підробка": лист Сенцова могли "відредагувати", - українська актриса

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Артистка помітила кілька дивних моментів у тексті

Українська актриса Римма Зюбіна заявила, що спецслужби РФ змінили останній отриманий лист від політув'язненого режисера Олега Сенцова, який 67-й день голодує в російській в'язниці. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Підроблений, на думку актриси, лист вона отримала 7 липня. Зюбіна повідомила, що раніше Олег писав, що в нього вливають "багато різних рідин".

"А ось в останньому листі є дивний момент. Олег пише рівне кожну сходинку. Нерозбірливо, але рівно. У тому місці, де він розповідає про самопочуття: "Моє здоров'я не так чудово, як може здатися деяким уповноваженим", побачила, що фраза написана над рискою. Наче зависла в повітрі. Там щось вирізали", – впевнена Зюбіна.

Вона помітила, що наступне речення в листі починається не з великої літери.

"... кожен бачить те, що він хотів би побачити". Навіть коли закінчує лист, все одно пише слова: "Обіймаю, поважаю, Олег" і дата. І тільки в тій частині тексту подвійна риска. Мабуть, щось вирізали і змонтували сторінку так, як їм було потрібно", – зазначила вона.

Нагадаємо, 42-річного Сенцова вже п'ятий рік утримують в колонії Російської Федерації. Режисер знаходиться в ІК-8 Лабитнангі (неофіційна назва "Білий ведмідь"). Українець був засуджений на 20 років тюремного ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Режисер вимагає звільнення всіх українських політв'язнів (близько 70 осіб), яких утримує Росія.

13 липня режисерові виповнилося 42 роки.

Раніше повідомлялося, що стан здоров'я Сенцова погіршився, в нього був другий кризиз.

Нещодавно Олег Сенцов написав з колонії нового листа, що був адресований авторам фільму "Війна химер" Марії і Анастасії Старожицьким (мати і дочка). Він просив колег не здаватися і продовжувати працювати.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: РБК-Україна)