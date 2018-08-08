Поддерживайте детей: психологи рассказали, как избежать стресса перед новым учебным годом

Фото: Школа (УНИАН)

Особенного внимания требуют первоклашки и выпускники

Специалисты рассказали, как подготовить детей к началу нового учебного года в школах. Об этом пишет ТСН.

Основная подготовка к школе после летних каникул заключается не в покупке канцелярских принадлежностей или формы, а в том, чтобы адаптировать ребенка и сделать переход от отдыха к учебе плавным. Особенное внимание стоит обратить на тех, кто идет в первый класс или готовится к выпуску.

В первую очередь психологи рекомендуют приучить ребенка вовремя ложиться спать и рано просыпаться. Обычный недосып усиливает стресс в первые недели после начала учебного года.

Также стоит приучать ребенка к самостоятельности и ответственности и постараться не навязывать свои собственные стереотипы о школе.

Для тех детей, которые идут в выпускной класс, учебный год станет очень важным и ответственным. Психологи рекомендуют родителям не зацикливаться на этом, так как это ведет к демотивации детей с первых дней учебного года.

Самый важный совет, который дают психологи родителям – это при любых обстоятельствах, независимо от возраста школьника и того, в каком он классе учится, поддерживать своего ребенка во всем.

Видео: Как избежать стресса у ребенка перед началом учебного года (ТСН)

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Видео: РБК-Украина