Как выучить иностранный язык: 17-летняя украинка выиграла международную олимпиаду по немецкому языку

Фото: twitter.com/kmda_official

Выпускница из Черновцов дала совет тем, кто изучает немецкий

Украинка Диана Паневская победила на главной в мире олимпиаде для изучающих немецкий язык как иностранный, которая состоялась в Германии. Выпускница черновицкой гимназии рассказала изданию DW о подготовке к конкурсу, какие преимущества дает победа, а также дала совет тем, кто изучает немецкий.

17-летняя Диана из Черновцов осваивает этот язык с первого класса, в городской гимназии № 1 имени Шевченко. Она уже трижды побеждала на областных олимпиадах по немецкому. В течение нескольких лет Всеукраинский этап конкурса не проводился, однако в 2018 году его восстановили и Диана заняла первое место, а также получила право на участие в финале международной олимпиады (Internationale Deutscholympiade) в немецком городе Фрайбург.

Представитель Украины вышел в финал олимпиады впервые. В конце июля Диана стала победительницей среди тех, кто владеет немецким на продвинутом уровне (B2).

По ее словам, для победы на всеукраинском уровне необходимо уметь хорошо читать, писать, говорить и воспринимать на слух немецкую речь. Однако для финального этапа этого мало.

"В Германии жюри наблюдало за тем, как мы умеем работать в команде, искать компромиссы, а также нашу креативность. Нас оценивали не только как знатоков языка, а как личностей", - отметила Диана.

Украинка также рассказала, как готовилась к олимпиаде. Она подчеркнула, что в школе у нее было восемь уроков немецкого в неделю.

"Этого достаточно, чтобы хорошо знать язык. Но, конечно, я училась и в свободное время. Читала журналы, книги, слушала новости. Писала сочинения, посылала их своей учительнице и общалась с ней в школе после уроков - тренировала устную речь", - рассказала Диана.

Самым сложным для Дианы оказался не сам конкурс из трех заданий, а режим дня.

"Сам конкурс показался мне не таким напряженным, как наши будни. Мы (участники – ред.) вставали в 6:30 и часто за весь день не было свободной минуты. Посещали занятия, лекции, дискуссии, экскурсии... в то же время на подготовку к каждому заданию у нас было несколько дней. Неожиданно, ведь на этапах олимпиады в Украине мы за один день выполняем четыре вида задач", - отметила Диана.

"Я ожидала конкуренции, потому что во Фрайбург съехались победители со всего мира. Но когда я перезнакомилась почти со всеми 140 участниками, то поняла, что ни для кого речь не шла о победе любой ценой. Все были приветливы. Мы подружились и поддерживали друг друга", - добавила украинка.

По ее словам, победа на этой олимпиаде не дает особых преимуществ.

"Но если подавать документы для получения стипендии или поступления в немецкий вуз, приемные комиссии обратят внимание на победу в олимпиаде", - отметила Диана.

"Кстати, сразу после церемонии награждения ко мне подошел депутат Бундестага и предложил пройти практику в его офисе. Я очень удивилась и обрадовалась. Надеюсь пройти эту практику, когда стану студенткой", - поделилась победительница олимпиады.

Свое будущее девушка связывает именно с родной страной, хотя намерена получать опыт работы в Германии.

"Я хочу изучать политическую экономику в Германии, но потом охотно вернусь. Считаю, что у нашей страны есть большой экономический потенциал, чтобы однажды стать не хуже Германии", - отметила Диана.

Она также дала совет людям, которые изучают немецкий язык. Стоит отметить, что совет подойдет всем, кто пытается освоить иностранные языки.

"Старайтесь как можно чаще использовать новые слова сразу после того, как выучили их. Ведь они быстро забываются. Я делаю так: учу и пишу сочинение, где использую все новое, что узнала. А еще пользуйтесь немецкими СМИ. Читайте, смотрите, слушайте то, что вас увлекает. Когда учиться интересно, то есть и мотивация заниматься этим постоянно", - порекомендовала украинка.

Диана также, не без иронии, добавила, что Германию ассоциирует с велосипедами.

"В каждом немецком городе меня поражает количество велосипедистов. Во Фрайбурге их, кажется, больше, чем пешеходов. Шокировало, что пешеходы там должны их пропускать. Но за две недели я почти привыкла к этому. А еще я считаю немцев приветливыми. Так приятно, когда идешь по улице, и тебе улыбаются даже незнакомые люди. Ну и, конечно, пунктуальность. На олимпиаде я это почувствовала: режим дня был расписан поминутно", - рассказала Диана.

В издании отметили, что в международной олимпиаде по немецкому языку приняли участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет, которые изучают немецкий язык как иностранный. Конкурс проводит каждые два года сеть культурных центров Гете-Институт (Goethe Institut) совместно с Международным союзом учителей немецкого языка. Впервые олимпиаду провели в 2008-м.

Участники соревнуются в трех категориях, разделенных по уровню владения языком (А2, В1, В2). Победителям в каждой категории дают золотую, серебряную и бронзовую медали. Также отдельно присуждают премию за социальную активность - Fairnesspreis. В этом году в финальном этапе олимпиады приняли участие более 140 человек из 74 стран мира.

Ранее сообщалось, что украинки стали вице-чемпионками Европы по академической гребле.

А недавно 13-летний мальчик из Полтавы вернулся победителем с европейских музыкальных конкурсов. Ребенок весит немного больше, чем 30 килограммов, а вес его музыкального инструмента составляет треть от него. На выступление за рубежом бабушка помогала внуку тащить баян на тележке.

Кстати, украинка завоевала второе серебро на чемпионате Европы по велотреку.

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