13-летний мальчик из Полтавы вернулся победиелем с европейских музыкальных конкурсов

Иллюстративное фото6 Баян (pixabay)

Конфузы произошли на двух конкурсах, но он все равно стал победителем

Маленький украинец Тимофей Елисеев стал, пожалуй, самым титулованным участником сразу двух международных детских фестивалей творчества — "Звездные мосты" и "Звезды ХХІ века", которые прошли недавно в Болгарии. Во время выступлений Тимофей "оконфузился" дважды, но это не помешало ему получить много почетных титулов. Об этом рассказало издание "Факты"

Мальчик весит немного больше, чем 30 килограммов, а вес его музыкального инструмента составляяет треть от него. В Болгарию на выступление бабушка помогала внуку тащить баян на тележке. Как оказалось - не зря. Каждый выход Тимофея на сцену был удостоен главных наград конкурсов.

"Пятирядный баян я взяла в музыкальной школе под расписку", — рассказала бабушка юного дарования Лидия Елисеева. По словам бабушки, у Тимофея исключительный слух, однако на конкурсе внучок внезапно сбился с мелодии, исполняя украинскую народную песню "Їхав козак за Дунай". Вероятно, что мальчик задумался о чем-то своем.

"Такое у него иногда бывает. Но не растерялся. Жюри заметило это, конечно, но, как выяснилось позже, приняло ошибку за… оригинальную обработку произведения", - рассказала Лидия.

"Да это я сам что придумал, то и сыграл", — признался Тимоша руководительнице одной из творческих делегаций, которая начала расспрашивать его после выступления об авторе необычной аранжировки музыки.

Фото: Тимофей Елисеев с бабушкой (fakty.ua/Яна Соколова)

Второе "недоразумение" произошло на вокальном конкурсе. Однако в этот раз, вины мальчика не было. Все произошло из-за неправильно подобранной под его выступление настройки микрофонов – они были настроены для конкурсантов под выступление с фонограммой. Тимофей был единственным участником, певшим вживую. Когда он начал петь, то голоса не было слышно.

Нормально выступить получилось лишь с пятой попытки, когда организаторы фестиваля догадались, в чем причина произошедшего. После исполнения песни "Одна гора высокая" члены жюри кричали "Браво!" и отметили, что формат ее исполнения был вовсе не детским. А песня "Не плач, матусю, я ще повернусь", написанная во времена Майдана и посвященная героям Небесной сотни, у многих вызвала слезы. Именно ее Тимка пел 9 мая в Киеве, где проходил фестиваль "Звездные мосты" и занял первое место.

У Тимофея нет мамы, а отец ушел из семьи. Опора мальчишки — 63-летняя бабушка Лида. И эта поездка на престижный конкурс состоялась благодаря ей, как и все хорошее, что было в жизни мальчика.В восемь лет бабушка Лида отвела Тимофея в цирковую студию, потом — в музыкальную школу по классу баяна, а в прошлом году записала его на вокал.

У Тимофея есть инвалидность, он получил ее практически с рождения. Ему был годик с небольшим, когда он, поскользнувшись на кухне, упал на банку с консервацией. Мелкие кусочки стекла застряли в глазу, и окулисты в тот момент ничем не смогли помочь ребенку. Более того, внука Лидии Ивановны выписали из больницы с изувеченным лицом. Глазница была сильно изувечена. Для ее восстановления потребовалось целых пять пластических операций.

Дважды Тимошке делали пересадку тканей. Только благодаря этому удалось добиться того, что искусственный глаз стал хотя бы немножко двигаться. роках. Пришлось вести его к психологу и по ее рекомендации переводить в другую школу.

Сейчас семиклассник Тимофей Елисеев является обладателем 55 дипломов и грамот, различных конкурсов, множества кубков и медалей. Он обладает яркой харизмой. На талантливого украинца, прибывшего в Болгарию из Полтавы, в этом году обратил внимание известный хореограф судья телешоу "Танцуют все! 2" Константин Томильченко.

Кстати, в Милане на музыкальном конкурсе также победила маленькая украинка, девочка является пианисткой, а мальчик из украины озвучил мультик от студии Disney.

Стоит напомнить, что украинскую книгу для детей признали самой красивой в этом году.

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