13-річний хлопчик з Полтави повернувся победиелем з європейських музичних конкурсів

Ілюстративне фото6 Баян (pixabay)

Конфузи відбулися на двох конкурсах, але він все одно став переможцем

Маленький українець Тимофій Єлісєєв став, мабуть, найбільш титулованим учасником одразу двох міжнародних дитячих фестивалів творчості "Зоряні мости" та "Зірки ХХІ століття", які пройшли нещодавно в Болгарії. Під час виступів Тимофій "осоромився" двічі, але це не завадило йому отримати багато почесних титулів. Про це розповіло видання "Факти"

Хлопчик важить трохи більше, ніж 30 кілограмів, а вага його музичного інструменту составляяет третину від нього. У Болгарії на виступ бабуся допомагала онукові тягнути баян на візку. Як виявилося - не дарма. Кожен вихід Тимофія на сцену був удостоєний головних нагород конкурсів.

"П'ятирядний баян я взяла в музичній школі під розписку", — розповіла бабуся юного дарування Лідія Єлісєєва. За словами бабусі, у Тимофія винятковий слух, проте на конкурсі внучок раптово збився з тону, виконуючи українську народну пісню "Їхав козак за Дунай". Ймовірно, що хлопчик задумався про щось своє.

"Таке іноді буває. Але не розгубився. Журі помітило це, звичайно, але, як з'ясувалося пізніше, прийняло помилку... оригінальну обробку твору", - розповіла Лідія.

"Так, це я сам вигадав, то і зіграв", — зізнався Тимоша керівниці одного з творчих делегацій, яка почала розпитувати його після виступу про автора незвичайного аранжування музики.

Фото: Тимофій Єлісєєв з бабусею (fakty.ua/Яна Соколова)

Друге "непорозуміння" відбулося на вокальному конкурсі. Однак цього разу, провини хлопчика не було. Все сталося через неправильно підібраною під його виступ налаштування мікрофонів – вони були налаштовані для конкурсантів під виступ з фонограмою. Тимофій був єдиним учасником, що співали наживо. Коли він почав співати, то голосу не було чути.

Нормально виступити вийшло лише з п'ятої спроби, коли організатори фестивалю здогадалися, в чому причина події. Після виконання пісні "Одна гора висока" члени журі кричали "Браво!" і відзначили, що формат її виконання був зовсім не дитячим. А пісня "Не плач, матусю, я ще повернусь", написана в часи Майдану і присвячена героям Небесної сотні, у багатьох викликала сльози. Саме її Тимко співав 9 травня в Києві, де проходив фестиваль "Зоряні мости" і посів перше місце.

У Тимофія немає мами, а батько пішов з сім'ї. Опора хлопчаки — 63-річна бабуся Ліда. І ця поїздка на престижний конкурс відбулася завдяки їй, як і все хороше, що було в житті хлопчика.У вісім років бабуся Ліда відвела Тимофія в циркову студію, потім — в музичну школу по класу баяна, а в минулому році записала його на вокал.

У Тимофія є інвалідність, він отримав її практично з народження. Йому був рік з невеликим, коли він, послизнувшись на кухні, впав на банку з консервацією. Дрібні шматочки скла застрягли в оці, і окулісти в той момент нічим не змогли допомогти дитині. Більш того, онука Лідії Іванівни виписали з лікарні з понівеченим обличчям. Очниця була сильно понівечена. Для її відновлення знадобилося цілих п'ять пластичних операцій.

Двічі Тимошці робили пересадку тканин. Тільки завдяки цьому вдалося домогтися того, що штучний очей став хоча б трішки рухатися. роках. Довелося вести його до психолога і за її рекомендацією переводити в іншу школу.

Нині семикласник Тимофій Єлісєєв є володарем 55 дипломів і грамот, різних конкурсів, кубків та безлічі медалей. Він володіє яскравою харизмою. На талановитого українця, який прибув до Болгарії з Полтави, в цьому році звернув увагу відомий хореограф суддя телешоу "Танцюють всі! 2" Костянтин Томільченко.

До речі, в Мілані на музичному конкурсі перемогла маленька українка, дівчинка є піаністкою, а хлопчик з україни озвучив мультик від студії Disney.

Варто нагадати, що українську книгу для дітей визнали найкрасивішою в цьому році.

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