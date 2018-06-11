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Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:22
Фото: Соня Селянко (facebook.com dobrodij248)
Фото: Соня Селянко (facebook.com dobrodij248)

Девочка мечтала попасть на это соревнование

12-летняя Соня Селянко из Днепра стала победительницей на международном конкурсе пианистов Piano Talents Competition 2018, который проходил в Милане. Об этом сообщают "Вести Приднепровья".

Девочка давно мечтала попасть на это соревнование. Для Сони это первый международный конкурс в ее жизни. Готовясь к этой поездке, 12-летняя пианистка провела тысячи часов за инструментом. И результат не заставил себя ждать – Соня взяла первое место на Piano Talents Competition в своей возрастной группе 11-12 лет.

Фото: Соня Селянко (facebook.com dobrodij248)

Соня Селянко родилась и выросла в селе Орловщина Днепропетровской области. Девочка училась в местной музыкальной школе. Однажды ее игру увидела преподаватель из Днепра Ирина Притула и забрала юное дарование в большой город, чтобы развивать ее талант.

Напомним, украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ.

"Решил, что именно женщина может создать из хаоса новый мир. Именно такую ​​идею и воплотил в своей цифровой картине. Эту работу оставил без названия. Решил, что это упростит вложенный в нее смысл и символы", - рассказал Сергей Сорока.

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Теги: конкурс, талант, пианист
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