"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ

18-летний студент одержал победу изобразив хаос

Студент Винницкого национального технического университета Сергей Сорока победил в Международном конкурсе "Цифровой ветер-2018". 18-летний парень создал графическую картину с изображением хаоса, которая заняла первое место. Об этом сообщает Gazeta.ua.

"Решил, что именно женщина может создать из хаоса новый мир. Именно такую ​​идею и воплотил в своей цифровой картине. Эту работу оставил без названия. Решил, что это упростит вложенный в нее смысл и символы", - рассказал Сергей Сорока.

Фото: Картина (gazeta.ua)

В конкурсе приняли участие студенты из Украины, Беларуси, РФ, Казахстана, Чехии, Индии, Эстонии, Пакистана, Германии, Сербии, Финляндии, Вьетнама, Китая и Словении.

Всего было зарегистрировано 5106 работ из 220 городов мира. В финал вышли 175 картин.

"Наши студенты стали лучшими. Это символическая победа, потому что на конкурсе председательствуют члены жюри из России. С началом войны для нас такое международное признание особенно важно", - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе в ВНТУ, доцент кафедры программного обеспечения Виктория Войтко.

"Цифровой ветер-2018" проводился по десяти заочным номинациям.

Победителями конкурса в номинации "Двумерная статичная графика" (возрастная категория 18-25 лет) стали украинцы из ВНТУ с кафедры программного обеспечения факультета информационных технологий и компьютерной инженерии.

Первое место занял Сергей Сорока, а второе место - Наталья Копитко.

Ехать в Россию на церемонию награждения и вручения подарков победители отказались.

По словам студентов, они воюют с РФ на образовательно-научном фронте.

"Я не нуждаюсь в подарках от врага. Просто приятно показать России, что Украина лучше", - объяснил Сорока.

Ранее сообщалось, что украинка выиграла золото на этапе Кубка мира в Мюнхене.

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