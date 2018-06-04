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"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ

STYLERLIFE        04.06.2018 - 09:10
Фото: pixabay.com/RonnyK
Фото: pixabay.com/RonnyK

18-річний студент здобув перемогу зобразивши хаос

Студент Вінницького національного технічного університету Сергій Сорока переміг у Міжнародному конкурсі "Цифровий вітер-2018". 18-річний хлопець створив графічну картину з зображенням хаосу, яка посіла перше місце. Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Вирішив, що саме жінка може створити з хаосу новий світ. Саме таку ідею і втілив у своїй цифровий картині. Цю роботу залишив без назви. Вирішив, що це спростить вкладений в неї зміст і символи", - розповів Сергій Сорока.

Фото: Картина (gazeta.ua)

У конкурсі взяли участь студенти з України, Білорусі, РФ, Казахстану, Чехії, Індії, Естонії, Пакистану, Німеччини, Сербії, Фінляндії, В'єтнаму, Китаю та Словенії.

Все було зареєстровано 5106 робіт з 220 міст світу. У фінал вийшли 175 картин.

"Наші студенти стали кращими. Це символічна перемога, тому що на конкурсі головують члени журі з Росії. З початком війни для нас таке міжнародне визнання особливо важливо", - розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи у ВНТУ, доцент кафедри програмного забезпечення Вікторія Войтко.

"Цифровий вітер-2018" проводився з десяти заочних номінацій.

Переможцями конкурсу в номінації "Двовимірна статична графіка" (вікова категорія 18-25 років) стали українці з ВНТУ з кафедри програмного забезпечення факультету інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії.

Перше місце посів Сергій Сорока, а друге місце - Наталія Копитко.

Їхати до Росії на церемонію нагородження та вручення подарунків переможці відмовилися.

За словами студентів, вони воюють з РФ на освітньо-науковому фронті.

"Я не потребую подарунків від ворога. Просто приємно показати Росії, що Україна краще", - пояснив Сорока.

Раніше повідомлялося, що українка виграла золото на етапі Кубка світу в Мюнхені.

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Теги: украинец, конкурс, студент
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