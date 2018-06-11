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Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:22
Фото: Соня Селянко (facebook.com dobrodij248)
Фото: Соня Селянко (facebook.com dobrodij248)

Дівчинка мріяла потрапити на це змагання

12-річна Соня Селянко з Дніпра стала переможницею на міжнародному конкурсі піаністів Piano Talents Competition 2018, який проходив у Мілані. Про це повідомляють "Вісті Придніпров'я".

Дівчинка давно мріяла потрапити на це змагання. Для Соні це перший міжнародний конкурс в її життя. Готуючись до цієї поїздки, 12-річна піаністка провела тисячі годин за інструментом. І результат не змусив на себе чекати – Соня взяла перше місце на Piano Talents Competition у своїй віковій групі 11-12 років.

Фото: Соня Селянко (facebook.com dobrodij248)

Соня Селянко народилася і виросла у селі Орловщина Дніпропетровської області. Дівчинка навчалася у місцевій музичній школі. Одного разу її гру побачила викладач з Дніпра Ірина Притула і забрала юне обдарування у велике місто, щоб розвивати її талант.

Нагадаємо, українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ.

"Вирішив, що саме жінка може створити з хаосу новий світ. Саме таку ідею і втілив у своїй цифровий картині. Цю роботу залишив без назви. Вирішив, що це спростить вкладений в неї зміст і символи", - розповів Сергій Сорока.

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Теги: конкурс, талант, пианист
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