Як вивчити іноземну мову: 17-річна українка виграла міжнародну олімпіаду з німецької

Фото: twitter.com/kmda_official

Випускниця з Чернівців дала пораду тим, хто вивчає німецьку

Українка Діана Паневська отримала перше місце на найголовнішій в світі олімпіаді для тих, хто вивчає німецьку мову як іноземну, яка відбулася в Німеччині. Випускниця чернівецької гімназії розповіла виданню DW про підготовку до конкурсу, які переваги дає перемога, а також дала пораду тим, хто вивчає німецьку.

17-річна Діана з Чернівців опановує цю мову з першого класу в гімназії № 1 імені Шевченка. Вона вже тричі перемагала на обласних олімпіадах з німецької. Протягом декількох років Всеукраїнський етап конкурсу не проводилося, проте в 2018 році його відновили і Діана завоювала перше місце, а також отримала право взяти участь у фіналі міжнародної олімпіади (Internationale Deutscholympiade) в німецькому місті Фрайбург.

Представник України вийшов у фінал олімпіади вперше. В кінці липня Діана стала переможницею серед тих, хто володіє німецькою на просунутому рівні (B2).

За її словами, для перемоги на всеукраїнському рівні необхідно вміти добре читати, писати, говорити і сприймати на слух німецьку мову. Проте для фінального етапу цього мало.

"У Німеччині журі спостерігало за тим, як ми вміємо працювати в команді, знаходити компроміси, а також нашу креативність. Нас оцінювали не тільки як знавців мови, а як особистостей", - зазначила Діана.

Українка також розповіла, як готувалася до олімпіади.

"В школі у нас було вісім уроків німецької на тиждень. Цього достатньо, щоб добре знати мову. Але, звичайно, я вчилася і у вільний час. Читала журнали і книги, слухала новини. Писала твори, посилала їх своїй вчительці Романі Фісюк і спілкувалася з нею в школі після уроків - тренувала усну мову", - розповіла Діана.

Найскладнішим для Діани виявився не сам конкурс з трьох завдань, а режим дня.

"Сам конкурс здався мені не таким напруженим, як наші будні. Ми (учасники – ред.) вставали о 6:30 і часто за весь день не було вільної хвилини. Відвідували заняття, лекції, дискусії, екскурсії... в той же час на підготовку до кожного завдання у нас було кілька днів. Несподівано, адже на етапах олімпіади в Україні ми за один день виконуємо чотири види завдань", - зазначила Діана.

"Я чекала конкуренції, тому що у Фрайбург з'їхалися переможці зі всього світу. Але коли я перезнайомилася майже з усіма 140 учасниками, то зрозуміла, що ні для кого не йшлося про перемогу будь-якою ціною. Всі були привітні. Ми подружилися і підтримували один одного", - додала українка.

За її словами, перемога на цій олімпіаді не дає особливих переваг.

"Але якщо подавати документи для отримання стипендії або вступу в німецький вуз, приймальні комісії звернуть увагу на перемогу в олімпіаді", - зазначила Діана.

"До речі, відразу після церемонії нагородження до мене підійшов депутат Бундестагу і запропонував пройти практику в його офісі. Я дуже здивувалася і зраділа. Сподіваюся пройти цю практику, коли стану студенткою", - поділилася переможниця олімпіади.

Своє майбутнє дівчина пов'язує саме з рідною країною, хоча має намір отримувати досвід роботи в Німеччині.

"Я хочу вивчати політичну економіку в Німеччині, але потім охоче повернуся. Вважаю, що у нашої країни є великий економічний потенціал, щоб одного дня стати не гірше Німеччини", - зазначила Діана.

Вона також дала пораду людям, які вивчають німецьку мову. Варто відзначити, що порада підійде всім, хто намагається освоїти іноземні мови.

"Намагайтеся якомога частіше використовувати нові слова відразу після того, як вивчили їх. Адже вони швидко забуваються. Я роблю так: вчу і пишу твір, де використовую все нове, що дізналася. А ще користуйтеся німецькими ЗМІ. Читайте, дивіться, слухайте те, що вас захоплює. Коли вчитися цікаво, то є і мотивація займатися цим постійно", - порекомендувала українка.

Діана також, не без іронії, додала, що асоціює Німеччину з велосипедами.

"В кожному німецькому місті мене вражає кількість велосипедистів. У Фрайбурзі їх, здається, більше, ніж пішоходів. Шокувало, що пішоходи там повинні їх пропускати. Але за два тижні я майже звикла до цього. А ще я вважаю німців привітними. Так приємно, коли йдеш по вулиці, і тобі посміхаються навіть незнайомі люди. Ну і, звичайно, пунктуальність. На олімпіаді я це відчула: режим дня був розписаний похвилинно", - розповіла Діана.

У виданні відзначили, що в міжнародній олімпіаді з німецької мови взяли участь школярі віком від 14 до 17 років, які вивчають німецьку як іноземну. Конкурс проводить кожні два роки мережа культурних центрів Гете-Інститут (Goethe Institut) спільно з Міжнародним союзом вчителів німецької мови. Вперше провели олімпіаду в 2008-му.

Учасники змагаються у трьох категоріях, розділених за рівнем володіння мовою (А2, В1, В2). Переможцям в кожній категорії дають золоту, срібну і бронзову медалі. Також окремо присуджують премію за соціальну активність - Fairnesspreis. У 2018 році в фінальному етапі конкурсу взяли участь понад 140 молодих людей з 74 країн світу.

Раніше повідомлялося, що українки стали віце-чемпіонками Європи з академічного веслування.

А нещодавно 13-річний хлопчик з Полтави повернувся переможцем з європейських музичних конкурсів. Дитина важить трохи більше, ніж 30 кілограмів, а вага його музичного інструменту - третина від нього. На виступ за кордоном бабуся допомагала онукові тягти баян на візку.

До речі, українка здобула друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку.

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