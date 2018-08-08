Підтримуйте дітей: психологи розповіли, як уникнути стресу перед новим навчальним роком

Фото: Школа (УНІАН)

Особливої уваги вимагають першокласники і випускники

Фахівці розповіли, як підготувати дітей до початку нового навчального року у школах. Про це пише ТСН.

Основна підготовка до школи після літніх канікул полягає не в купівлі канцелярського приладдя або форми, а в тому, щоб адаптувати дитину і зробити перехід від відпочинку до навчання плавним. Особливу увагу варто звернути на тих, хто йде в перший клас або готується до випуску.

В першу чергу психологи рекомендують привчити дитину вчасно лягати спати і рано прокидатися. Звичайний недосип посилює стрес в перші тижні після початку навчального року.

Також варто привчати дитину до самостійності і відповідальності і постаратися не нав'язувати свої власні стереотипи про школу.

Для тих дітей, які йдуть у випускний клас, навчальний рік стане дуже важливим і відповідальним. Психологи рекомендують батькам не зациклюватися на цьому, так як це веде до демотивації дітей з перших днів навчального року.

Найважливіша порада, яку дають психологи батькам – це за будь-яких обставин, незалежно від віку школяра та того, в якому класі навчається, підтримувати свою дитину у всьому.

Відео: Як уникнути стресу у дитини перед початком навчального року (ТСН)

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Відео: РБК-Україна