В поддержку политзаключенных: в Киеве известный пианист будет играть 12 часов подряд

Пианист сообщил, что будет играть без перерыва

Известный украинский пианист Mike Kaufman-Portnikov решил поддержать узников Кремля 12-часовой игрой на рояле в центре Киева. Об этом сообщила киевлянка Елизавета Жарикова на своей странице в социальной сети Facebook.

В четверг, 21 июня – Всемирный день музыки. Именно в этот день знаменитый украинский пианист Mike Kaufman-Portnikov решил провести акцию поддержки для украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах.

"Сейчас на Майдане Независимости проходит акция "Музыка без оков". Пианист Mike Kaufman-Portnikov играет на рояле 12 часов подряд в поддержку украинских узников Кремля. Звучат вариации на тему гимна Украины. Подходите, слушайте, распространяйте! Волю всем политзаключенным!" - написала Елизавета Жарикова.

Скриншот поста (facebook.com/yelyzaveta.zharikova)

Известно, что акция началась в 10 часов утра и будет продолжаться до 22 часов. Mike Kaufman-Portnikov исполнит 72 вариации гимна Украины. Это число не случайно – именно столько политзаключенных сейчас в РФ. Автор и исполнитель проекта планирует играть без перерыва.

Mike Kaufman-Portnik - лауреат международных конкурсов пианистов, театральных фестивалей, Клезмерских фестивалей. Автор музыки фильмов, спектаклей, мультфильмов.

Напомним, в The New York Times поддержали Сенцова.

Сколько украинских политзаключенных в РФ