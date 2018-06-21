На підтримку політв'язнів: у Києві відомий піаніст буде грати 12 годин поспіль

Піаніст повідомив, що буде грати без перерви

Відомий український піаніст Mike Kaufman-Portnikov вирішив підтримати в'язнів Кремля 12-годинний грою на роялі в центрі Києва. Про це повідомила киянка Єлизавета Жарікова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 21 червня – Всесвітній день музики. Саме в цей день знаменитий український піаніст Mike Kaufman-Portnikov вирішив провести акцію підтримки для українських політв'язнів, які містяться в російських в'язницях.

"Зараз на Майдані Незалежності проходить акція "Музика без кайданів". Піаніст Mike Kaufman-Portnikov грає на роялі 12 годин поспіль на підтримку українських в'язнів Кремля. Звучать варіації на тему гімну України. Підходьте, слухайте, поширюйте! Волю всім політв'язням!" - написала Єлизавета Жарікова.

Скріншот поста (facebook.com/yelyzaveta.zharikova)

Відомо, що акція почалася о 10 годині ранку і триватиме до 22 години. Mike Kaufman-Portnikov виконає 72 варіації гімну України. Це число не випадково – саме стільки політв'язнів зараз в РФ. Автор і виконавець проекту планує грати без перерви.

Mike Kaufman-Portnik - лауреат міжнародних конкурсів піаністів, театральних фестивалів, Клезмерських фестивалів. Автор музики до фільмів, вистав, мультфільмів.

Нагадаємо, у The New York Times підтримали Сенцова.

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