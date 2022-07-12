Как подготовить жилье к отопительному сезону: начинайте утеплять свой дом уже сейчас

Утепление жилья поможет не только сохранять тепло в домах, но и приведет к экономии в платежках. Ведь из-за щелей и неправильно использования многих вещей в домах мы теряем до 25% тепла.

Окна

Стоит отказаться от старых деревянных окон и заменить их стеклопакетами. Если есть такая возможность - смените старые стеклопакеты, которые вы установили лет 10 назад, на новые.

В стеклопакетах есть специальные климатические клапаны, которые помогают поддерживать стабильную температуру.

Если возможности заменить окна нет, то запаситесь силиконовым герметиком - с его помощью заделайте все щели при наступлении холодов.

В строительных супермаркетах бывает теплосберегающая пленка. Она легко клеится с помощью фена.

Двери

Проверьте ваши входные двери - они должны плотно примыкать к дверной коробке. Дверь нужно подогнать, чтобы не было щелей или же заменить - вместе с коробкой. И желательно на двойную.

Все эти работы лучше провести сейчас и не откладывать на октябрь, когда будет ажиотаж, и все мастера будут расписывать работу на недели вперед.

Если щель есть под дверями - нужно сделать нормальный порог. А еще - используйте накладной утеплитель.

Батареи

Если у вас стоят обычные радиаторы отопления, то стоит позаботиться о них уже сейчас. Их можно покрасить в темный цвет, так это способствует отдаче тепла на 8-10% больше, чем у белых.

Если ваши батареи старые, то замените их на более новые. Они должны быть гладкие, а декоративные заслонки и щетки не должны упираться в пол. Место вокруг батарей нужно полностью освободить - их не должна закрывать мебель.

Сделайте отражатель - из фольги и картона и разместите его за батареей. Так батарея будет больше отдавать тепла.

Балконы и лоджии

Эти помещения в квартире часто становится причиной потери тепла, поэтому стоит их утеплить - поставьте стеклопакеты, положите гидроизоляцию и утеплитель на пол, стены и потолок. Можно даже поставить теплый пол или оборудовать балкон электроконвектором.

Стены

На первом и последнем этажах нужно позаботиться об утеплении пола и потолка. Внизу сырость может давать подвал. Вверху - отсутствие этажей сверху и крыша.

Можно использовать пенопласт, минеральную вату, пенополиэтилен и другие материалы. Такое утепление подойдет и для стен.

Кстати, в последние годы очень популярным стало утеплять стены с внешней стороны. Если в вашем доме есть такая возможность - подумайте об этом.

Ковры

Мы посмеивались над нашими бабушками из-за привязанности к тяжелым и плотным коврам. Но оказывается, что ковры на полу и стенах отлично удерживают тепло и согревают помещение.

Дополнительные источники тепла

Если у вас угловая квартира и вы знаете, что в комнатах бывает холодно, запаситесь экономными обогревателями - уфо, кондиционер с функцией обогрева, масляные радиаторы, электроконвекторы.

Одежда

Шерстяные носки, пледы, махровые халаты, теплые одеяла и байковые пижамы - это не просто элементы комфорта, а действительно нужные вещи в вашем гардеробе зимой.

Летом такие вещи можно купить со скидкой и приобретать не все сразу, а постепенно, чтобы это не пробило брешь в бюджете.

Кстати, стоит рассмотреть покупку специальных электрогрелок. Это может быть грелка для постели, электронагревательное одеяло, грелка для кресла.

Бойлер

Если он стоит у вас не в квартире, а, например, в подвале или на чердаке - утеплите его. Заверните бойлер в специальные строительные утеплители или используйте для этого старые куртки и одеяла. Вы сможете сэкономить до 9% на нагреве воды.