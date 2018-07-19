"Подлость, лицемерие и ложь": росСМИ снова облажались из-за "злых" украинцев

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Российские пропагандисты взбесились из-за заявления мэра Днепра

Российские прокремлевские средства массовой информации в очередной раз облажались из-за Украины.

Так, журналисты пропагандистских изданий активно пишут материалы, где возмущаются словам мэра Днепра Бориса Филатова. Он ранее сказал, что городские власти будут увольнять директоров местных школ, которые поддерживали сепаратистские настроения.

"Доходило до того, что некоторые в Facebook писали за Украину, а в "Одноклассниках" - за "ЛДНР" и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу. Юридически безукоризненно. Без возможности восстановиться по суду", - сказал он.

Конечно же, российские СМИ обратили внимание на "русофобские" слова чиновника. Правда, пропагандистам напомнили, что в самой РФ уже давно преследуются люди, у которых гражданская позиция не совпадает с официальной политикой "Единой России".

"В РФ возмущаются словам мэра Днепра про увольнение за симпатии к агрессору и стране-убийце, хотя в самой РФ давно уже за симпатии к Украине одним только увольнение не отделаешься", - написали в Twitter-аккаунте "ІнфоВійська України".

Скриншот (twitter.com/i_army_org)

"Подлость, лицемерие и ложь - главные духовные скрепы "русского мира", - добавили авторы поста.

Пользователи активно комментируют "очередную лажу" российских пропагандистов.

"Это русские подкинули идею! Любишь кац*пов - вали из страны!" - написал один юзер.

Скриншот (twitter.com/i_army_org)

Ранее украинский теннисист вывел из себя росСМИ высказыванием о русской речи.

Видео: РБК-Украина