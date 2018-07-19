"Підлість, лицемірство і брехня": росЗМІ знову облажалися через "злих" українців

Колаж РБК-Україна

Російські пропагандисти сказилися через заяву мера Дніпра

Російські прокремлівські засоби масової інформації в черговий раз облажались через Україну.

Так, журналісти пропагандистських видань активно пишуть матеріали, де обурюються словами мера Дніпра Бориса Філатова. Він сказав, що міська влада буде звільняти директорів місцевих шкіл, які підтримували сепаратистські настрої.

"Доходило до того, що деякі у Facebook писали за Україну, а в "Однокласниках" - за "ЛДНР" і Росію! Тепер вони всі або будуть звільнені, або не прийняті на роботу. Юридично бездоганно. Без можливості відновитися через суд", - сказав він.

Звичайно ж, російські ЗМІ звернули увагу на "русофобські" слова чиновника. Правда, пропагандистам нагадали, що в самій РФ вже давно переслідуються люди, у яких громадянська позиція не збігається з офіційною політикою "Єдиної Росії".

"В РФ обурюються словами мера Дніпра про звільнення за симпатії до агресора і країні-вбивці, хоча в самій РФ давно вже за симпатії до України одним тільки звільнення не обійдешся", - написали в Twitter-акаунті "ІнфоВійська України".

Скріншот (twitter.com/i_army_org)

"Підлість, лицемірство і брехня - головні духовні скрєпи "руского міра", - додали автори посту.

Користувачі активно коментують "чергову лажу" російських пропагандистів.

"Це росіяни підкинули ідею! Любиш кац*пів - геть з країни!" - написав один юзер.

Скріншот (twitter.com/i_army_org)

Раніше український тенісист вивів з себе росЗМІ висловлюванням про російську мову.

Відео: РБК-Україна