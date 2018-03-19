Подросток из Кировоградской области убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке под Киевом

Полиция разыскала и вернула домой беглеца

В Киевской области полиция разыскала и вернула домой 14-летнего подростка, который приехал аж с Кировоградской области. Об этом передает УНИАН.

В Броварской отдел полиции поступило сообщение о пропаже 14-летнего парня. Было известно, что юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района.

Правоохранители оперативно установили местонахождение беглеца.

Выяснилось, что осенью парень познакомился с девушкой и после длительного общения в интернете решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал в другую область. Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести подобные поступки, и вернули домой родным.



Напомним, что в Одессе пропал воспитанник детского центра Чевжик Максим Дмитриевич, 2004 года рождения.

Сообщается, что 19 марта этого года мальчик сбежал по дороге в заведение. К настоящему времени его местонахождение неизвестно.