Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Подросток из Кировоградской области убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке под Киевом

STYLERLIFE        19.03.2018 - 18:02
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Полиция разыскала и вернула домой беглеца

В Киевской области полиция разыскала и вернула домой 14-летнего подростка, который приехал аж с Кировоградской области. Об этом передает УНИАН.

В Броварской отдел полиции поступило сообщение о пропаже 14-летнего парня. Было известно, что юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района.

Правоохранители оперативно установили местонахождение беглеца.

Выяснилось, что осенью парень познакомился с девушкой и после длительного общения в интернете решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал в другую область. Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести подобные поступки, и вернули домой родным.

Напомним, что в Одессе пропал воспитанник детского центра Чевжик Максим Дмитриевич, 2004 года рождения.

Сообщается, что 19 марта этого года мальчик сбежал по дороге в заведение. К настоящему времени его местонахождение неизвестно.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Кривом Роге полиция разоблачила "гнездо разврата" с 15-летними порнозвездами "Хронические переживания": психолог рассказала, почему подростки вступают в группы смерти
Теги: подростки
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top