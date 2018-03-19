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Підліток з Кіровоградської області втік з дому, щоб зізнатися в коханні дівчині під Києвом

STYLERLIFE        19.03.2018 - 18:02
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Поліція розшукала і повернула додому втікача

У Київській області поліція розшукала і повернула додому 14-річного підлітка, який приїхав аж з Кіровоградської області. Про це передає УНИАН.

Броварський відділ поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця. Було відомо, що юнак міг поїхати до своєї подруги, жительці одного з сіл Броварського району.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження втікача.

З'ясувалося, що восени хлопець познайомився з дівчиною і після тривалого спілкування в інтернеті вирішив зізнатися їй у коханні. Зібрав речі і поїхав автостопом в іншу область. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з неповнолітнім, пояснили до яких негативних наслідків можуть призвести такі вчинки і повернули додому рідним.

Нагадаємо, що пропав вихованець дитячого центру Чевжик Максим Дмитрович, 2004 року народження.

Повідомляється, що 19 березня цього року хлопчик втік по дорозі в заклад. До теперішнього часу його місцезнаходження невідомо.

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Теги: подростки
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