Под поездом погибла известная украинская телеведущая

Юлия Тютченко / Кадр из видео "Академ TV"

Несчастный случай произошел во время отдыха на природе

3 августа около 18:30 на участке железной дороги "Сумы – Сумы-Товарная" трагически погибла ведущая телекомпании "Академ TV" Юлия Тютченко. О смерти девушки стало известно из сообщения сотрудника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимира Крупецких, передает УНИАН.

По сообщению сотрудника полиции ведущая была на отдыхе со своим супругом. Через какое-то время девушка отправилась домой через железнодорожные пути, но так и не пришла.

"Компания, в которой были сумчанка 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате сумчанка попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью", — рассказал Крупецких.

Происшествие произошло в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.

Отмечается, что Тютченко много лет была ведущей телекомпании "Академ TV", но в последнее время перешла на другую работу.

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Видео: (video.rbc.ua)