Під потягом загинула відома українська телеведуча

Юлія Тютченко / Кадр з відео "Академ TV"

Нещасний випадок стався під час відпочинку на природі

3 серпня близько 18:30 на ділянці залізниці "Суми – Суми-Товарна" трагічно загинула ведуча телекомпанії "Академ TV" Юлія Тютченко. Про смерть дівчини стало віддомо з повідомлення співробітника відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимира Крупецьких, передає УНИАН.

За повідомленням співробітника поліції ведуча була на відпочинку зі своїм чоловіком. Через якийсь час дівчина відправилася додому через залізничні колії, але так і не дійшла.

"Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження та її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. В результаті сумчанка потрапила під пасажирський поїзд, який завдав їй травми, несумісні з життям", — розповів Крупецьких.

Пригода сталася в районі Блакитних озер і вулиці Героїв Крут.

Наголошується, що Тютченко багато років була ведучою телекомпанії "Академ TV", але останнім часом перейшла на іншу роботу.

Нагадаємо, що у Києві на прийомі у стоматолога померла жінка. Поліція відкрила по цій справі кримінальне провадження.

Слід нагадати також, що нещодавно померла зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

Також стало відомо, що помер український художник, якого називали сучасним Куїнджі.

Відео: (video.rbc.ua)