Погибших оставляли вдоль линии ЛЭП: боец АТО о выходе из Дебальцево

Коллаж РБК-Украина

Владимир утверждает, что бои за Дебальцево - самое сложное, что ему пришлось пережить

Боец АТО с позывным Худой поделился историей о выходе из Дебальцево и о боях, которые ему пришлось пережить. Соответствующий пост опубликован в Facebook-cообществе "Вернись живым".

Владимир - киевлянин, кадровый военный, который ушел в запас в 1997 году. Однако, когда в 2014-м в Украине началась война, сразу же вернулся в армию. По словам бойца, бои за Дебальцево - самое сложное, что ему пришлось пережить за годы войны.

"Тяжело… Не хотелось бы об этом вспоминать, но не получается. Тогда мы смирились с тем, что выход из Дебальцево - последнее, что с нами случится. Но все равно шли до конца", - рассказывает Владимир.

В Дебальцево парень попал в августе 2014-го, тогда воевал в составе батальона "Киевская Русь". На тот момент там было более-менее спокойно, однако с каждым днем становилось все сложнее. Противник был близко и не давал передохнуть от обстрелов: как только прекращался один обстрел, тут же начинался другой.

Фото: (facebook.com/backandalive)

"Мы видели врага в оптику, видели их "Уралы", которые идут один в один. Это была регулярная российская армия", - делится воспоминаниями Владимир.

18 февраля 2015 года - дата выхода из Дебальцево. Тогда украинским военным казалось, что это - конец. "Погибших мы оставляли вдоль линии ЛЭП. Потом туда подлетали эвакуационные группы и забирали тела. Раненых выводили, выносили с собой. Мы шли, и по нам как в тире стреляли с трех сторон, потому что некоторые наши позиции уже были захвачены", - рассказывает боец.

В тот же момент рядом с Владимиром разорвалась мина, а одному бойцу в колено попал осколок. Потом был госпиталь и реабилитация, после - боевые задания на Светлодарской дуге, в Попасной и Троицком. Сейчас Владимир снова на войне, на одной из передовых позиций в Луганской области.

"Я не жалею, что пошел на войну. По-другому я бы просто не смог. Как военному мне было бы стыдно сидеть и ждать, пока кто-то за меня будет защищать страну", - сказал военный.

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

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