Погода на 8 марта: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Погода 8 марта порадует большинство украинцев, но в некоторых областях пройдут дожди

Погода в Украине, завтра, 8 марта, в международный женский день на большей части территории Украины будет теплая и ясная погода. В западных областях и на севере страны пройдут осадки в виде дождя. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

В западной части Украины пройдут дожди. При этом температура воздуха днем будет составлять 14-16 градусов тепла, а ночью - +4… +6.

На севере страны также ожидается дождь. Здесь днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью будет прохладней - +2… +4.

В восточных областях завтра будет теплая солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +6… +8 градусов, а ночью -1… -3.

График погоды Украины на 8 марта (meteo.gov.ua)

В Центре Украины также без осадков. Температура воздуха днем достигнет +16 градусов, а ночью будет прохладно - +3… +5.

На юге страны также без осадков. Здесь будет переменная облачность с температурой воздуха днем +12… +14, ночью - +3… +5.

В Крыму без дождя. Днем воздух прогреется до +16 градусов, но ночью тоже еще будет прохладно - +4… +6.

В столице Украины, Киеве, 8 марта днем возможен дождь. При этом температура воздуха составит +13… +15 градусов, ночью - +3… +5. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Напомним, что украинцев предупредили о внезапном похолодании.

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