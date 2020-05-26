Погода окончательно испортится: синоптики предупредили о сильных грозах

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует солнцем

Погода в Украине в среду, 27 мая, будет неблагоприятной практически во всех областях страны. Температура воздуха поднимется на несколько градусов и в некоторых регионах превысит +20 градусов, но во всех областях пройдут сильные грозы и ливни. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода на востоке страны будет дождливая, возможны сильные грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем прогреется до +17 +20 градусов, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – до +21 +22 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют сильные грозы, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +9 до +11 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +8 +10 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

На севере страны также будет мокро и дождливо, возможны сильные грозы. Ночью от +7 до +9 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15 +17 градусов.

В западных областях сохранится неблагоприятная погода, пройдут сильные грозы. Ночная температура будет колебаться от +7 до +10 градусов, днем немного потеплеет, до +17 +19 градусов.

В центральной части страны пройдут грозы, местами возможны ливни. Ночью +8 +10 градусов, днем ожидается от +16 до +18 градусов.

В Киеве 27 мая пройдет сильная гроза, возможен ливень. Ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на 27 мая

Напомним, ранее мы писали о том, где в Украине резко поменяется погода в среду.

А также мы писали о том, что синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на лето и пообещали два месяца дождей.

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Автор: Маруся Счастливая