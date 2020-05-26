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Синоптик назвала области, где резко сменится погода

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 11:20
Синоптик назвала области, где резко сменится погода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине поменяется в некоторых областях

Погода в Украине продолжит "мокрую" тенденцию и в среду, 27 мая, но не повсюду. Завтра большинство областей окажется под действием атмосферного фронта, однако в некоторых - ситуация все же изменится.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко в Facebook, осадки в среду маловероятны в Луганской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

Северо-восточный Ветер будет спокойным - всего 3-8 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то, по словам синоптика, она "никак не разгонится". В большинстве областей немного потеплеет - от +15 до +19 градусов, на Юге, Востоке и в Днепропетровской области столбики термометров переберутся через значение в +20 градусов - тут ожидается от +17 до +22.

В Киеве в среду, 27 мая, снова дождь. Ночью температура +10 градусов, днем потеплеет до +17.

Синоптик назвала области, где резко сменится погода

Погода в Украине 27 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что по предварительному прогнозу Наталки Диденко, такая погоду с совсем незначительным потеплением будет преобладать в Украине до конца мая. Только в июне показатели температуры по стране переберутся за пометку в +20 градусов.

К слову, синоптик напугал прогнозом на лето: два месяца дождей.

Как мы писали ранее, град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай.

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Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Погода
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