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Синоптик назвала області, де різко зміниться погода

STYLERЖиття    26.05.2020 - 11:20
Синоптик назвала області, де різко зміниться погода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні зміниться в деяких областях

Погода в Україні продовжить "мокру" тенденцію і в середу, 27 травня, але не всюди. Завтра більшість областей опиниться під дією атмосферного фронту, проте в деяких - ситуація все ж зміниться.

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко Facebook, опади у середу малоймовірні в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

Північно-східний Вітер буде спокійним - всього 3-8 метрів за секунду.

Що стосується температури повітря, то, за словами синоптика, вона "ніяк не розженеться". У більшості областей трохи потеплішає - від +15 до +19 градусів, на Півдні, Сході та в Дніпропетровській області стовпчики термометрів переберуться через значення +20 градусів - тут очікується від +17 до +22.

У Києві в середу, 27 травня, знову дощ. Вночі температура +10 градусів, вдень потеплішає до +17.

Синоптик назвала області, де різко зміниться погода

Погода в Україні 27 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що за попереднім прогнозом Наталки Діденко, така погоду з зовсім незначним потеплінням буде переважати в Україні до кінця травня. Тільки в червні показники температури по країні переберуться за позначку в +20 градусів.

До речі, синоптик налякав прогнозом на літо: два місяці дощів.

Як ми писали раніше, град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай.

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Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Погода
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