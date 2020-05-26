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Погода остаточно зіпсується: синоптики попередили про сильні грози

STYLERЖиття    26.05.2020 - 21:58
Погода остаточно зіпсується: синоптики попередили про сильні грози
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні не порадує сонцем

Погода в Україні у середу, 27 травня, буде несприятливою практично у всіх областях країни. Температура повітря підніметься на кілька градусів, і в деяких регіонах перевищить +20 градусів, однак у всіх областях пройдуть сильні грози та зливи. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода на сході країни буде дощова, можливі сильні грози. Нічна температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів, вдень прогріється до +17 +20 градусів, у Луганській, Донецькій та Харківській областях – до +21 +22 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують сильні грози, місцями можливі зливи. Вночі від +9 до +11 градусів, вдень температура повітря буде коливатися від +18 до +22 градусів. У Криму пройде гроза, вночі +8 +10 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

На півночі країни також буде мокро і дощитиме, можливі сильні грози. Вночі від +7 до +9 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +17 градусів.

У західних областях збережеться несприятлива погода, пройдуть сильні грози. Нічна температура коливатиметься від +7 до +10 градусів, вдень трохи потеплішає до +17 +19 градусів.

В центральній частині країни пройдуть грози, місцями можливі зливи. Вночі +8 +10 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів.

У Києві 27 травня пройде сильна гроза, можливий дощ. Вночі очікується від +9 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

Погода остаточно зіпсується: синоптики попередили про сильні грози

Карта погоди в Україні на 27 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де в Україні різко зміниться погода в середу.

А також ми писали про те, що синоптики налякали українців прогнозом погоди на літо і пообіцяли два місяці дощів.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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