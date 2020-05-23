Погода станет опасной: климатолог рассказал, как изменится погода в Украине

Погода в Украине станет опасной для жизни. Такое мнение выразил председатель Совета Украинской Климатической Сети (УКМ) Илья Еременко. Он рассказал, чем грозит потепление в Украине и какой будет погода.

"Прежде всего засухами, ведь быстрее испаряется влага - и жители многих регионов Украины уже испытывают нехватку воды. Поэтому люди должны задуматься, где они будут брать воду - даже питьевую", - отметил он в комментарии изданию "Вголос".

Также климатолог предупредил, что изменения климата, вызванные глобальным потеплением, могут привести к температурам, опасным для жизни.

"Также это грозит повышением температуры до опасных для здоровья отметок, чего раньше не было. То есть в определенные дни температура может подниматься до 36-38 градусов. И это повлияет и на деятельность людей, в частности на то, когда можно будет выходить на улицы, в частности тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - добавил климатолог.

По мнению Еременко, количество осадков за раз может увеличиться. И это изменение он также связывает с глобальным потеплением.

"Изменение климата также повлияет на количество осадков, которые выпадают разово. То есть в Украине может выпадать за раз больше осадков, чем это было раньше. А это повлияет на планирование строительных норм. Например, и это тоже последствия изменений климата, если зимой выпадет чрезмерное количество снега, определенные конструкции могут просто не выдержать", - отмечает эксперт.

Напомним, что в Украине в течение 2018-2019 годов было установлено множество температурных рекордов. В 2020 году март стал самым теплым месяцем в Украине за всю историю.

Ранее метеорологи ошарашили погодой на лето в Украине. В самом начале лета придет жара, а дальше - резкий спад температуры.