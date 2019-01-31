Погодная аномалия продолжается: какой сюрприз приготовит последний день января

Коллаж РБК-Украина

На дорогах следует быть осторожными из-за сильного тумана

31 января, в последний день второго месяца зимы, синоптики прогнозируют небольшой дождь в западных, северных и центральных областях. Ночью на этих территориях местами пройдет дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Влажность воздуха в некоторых областях Украины будет составлять 100%.

В большинстве областей будет туманно, местами, кроме юга, ожидается гололед, а на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от -2 мороза до +3 тепла. В южных областях днем будет от +5 до +10 градусов.

Синоптики также предупредили водителей автотранспорта о туманах, которые усложнят видимость на дорогах.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В западных областях днем ожидается от 0 до +3 градусов выше ноля. В ночь на пятницу, 1 февраля, здесь будет от -1 мороза до +2 градусов тепла.

В центре нашей страны последний месяц зимы порадует относительным теплом - столбики термометров будут варьироваться от -1 до +4 градусов. Ночью тоже будет тепло - от -1 до +2 градусов. В Полтавской области ночью ожидается от -1 до -3 мороза.

Температурный режим в северных областях Украины немногим будет отличаться от остальных регионов. Днем здесь будет -1 до +1 градуса, ночью - от -1 до -2 мороза.

На востоке страны днем ожидается от -1 до +3 градусов тепла, ночью будет немного прохладнее - от -1 до -4 градусов мороза.

В южных областях будет гораздо теплее - от +5 до +9 градусов, ночью тоже будет плюсовая температура - от +2 до +4 градусов. В Херсонской области днем будет до +10 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве 31 января ожидается от -1 до +1 градуса, следующей ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 мороза. Целый день будет идти мелкий дождь вперемешку со снегом. Влажность будет стопроцентной.

Напомним, ранее синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Киеве.

Мы также сообщали о том, что народный синоптик Леонид Горбань специально для Styler дал прогноз погоды на февраль.

Народный синоптик также спрогнозировал "полный крах" для России из-за летней засухи и неурожая.