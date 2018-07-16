Похолодает и накроет дождями: синоптики дали прогноз погоды на вторник

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Синоптики сообщили, в каких регионах будет солнечно

Во вторник, 17 июля в большинстве регионов Украины будет пасмурная, дождливая и прохладная погода. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха в большинстве регионов опуститься на несколько градусов. Пройдут грозы и сильные ливни.

На востоке страны будет дождливо, возможны грозы. Дневная температура воздуха будет колебаться от +22 градусов до +25 градусов. В Днепре и Кропивницком до +26 +27 градусов. Ночью будет прохладно, от +15 градусов до +18 градусов.

На юге будет солнечно и сухо. Самая высокая температура днем прогнозируется в Херсоне, до +30 градусов. В Одессе, Николаеве и Запорожье +27 +29 градусов днем, а ночью от +16 до +20 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Температура воздуха прогреется до +27 +29 градусов днем. Ночью будет прохладно, от +15 до +17 градусов.

На севере похолодает. Дневная температура воздуха опустится до +21 +23 градусов. Синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами. Ночная температура составит +15 +17 градусов.

На западе страны пройдут грозы, местами возможны ливни. Дневная температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 градусов. В Ужгороде – до +25 градусов. Ночью от +13 до +15 градусов.

В центре Украины также ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов днем и от +15 до +17 градусов ночью.

В столице 17 июля синоптики прогнозируют грозу. Также возможен сильный ливень. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 17 июля.

Видео: STYLER.rbc.ua