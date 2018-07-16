Похолодає і накриє дощами: синоптики дали прогноз погоди на вівторок

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Синоптики повідомили, в яких регіонах буде сонячно

У вівторок, 17 липня у більшості регіонів України буде похмура, дощова і прохолодна погода. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

Температура повітря в більшості регіонів опуститися на кілька градусів. Пройдуть грози та сильні зливи.

На сході країни дощитиме, можливі грози. Денна температура повітря буде коливатися від +22 градусів до +25 градусів. У Дніпрі та Кропивницькому до +26 +27 градусів. Уночі буде прохолодно, від +15 градусів до +18 градусів.

На півдні буде сонячно та сухо. Найвища температура вдень прогнозується в Херсоні, до +30 градусів. В Одесі, Миколаєві та Запоріжжі +27 +29 градусів удень, а вночі від +16 до +20 градусів.

У Криму хмарно, без опадів. Температура повітря прогріється до +27 +29 градусів удень. Уночі буде прохолодно, від +15 до +17 градусів.

На півночі похолоднішає. Денна температура повітря опуститься до +21 +23 градусів. Синоптики прогнозують дощі, місцями з грозами. Нічна температура становитиме +15 +17 градусів.

На заході країни пройдуть грози, місцями можливі зливи. Денна температура повітря буде коливатися від +20 до +24 градусів. В Ужгороді – до +25 градусів. Вночі від +13 до +15 градусів.

У центрі України також очікуються дощі, місцями зливи та грози. Температура повітря становитиме від +22 до +24 градусів, вдень від +15 до +17 градусів вночі.

У столиці 17 липня синоптики прогнозують грозу. Також можлива сильна злива. Вдень повітря прогріється до +22 +24 градуси, вночі від +16 до +18 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик надала невтішний прогноз погоди на 17 липня.

Відео: STYLER.rbc.ua