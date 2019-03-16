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Похвала и денежное вознаграждение: кому из знаков Зодиака повезет больше всего

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 22:13
Похвала и денежное вознаграждение: кому из знаков Зодиака повезет больше всего
Гороскоп на 17 марта (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на 17 марта предвещает удачу только для нескольких знаков Зодиака

Гороскоп на 17 марта предвещает успех на работе и в личной жизни только для Раков, Дев и Козерогов. Остальные знаки будут бороться с неприятностями на работе и проблемами в семейной жизни. Более подробно в гороскопе STYLER.

Гороскоп Рак. Звезды предсказывают Раку встречу с любимым человеком. Вы так давно мечтали встретить интересного, чуткого и с чувством юмора партнера, что сначала даже не поверите в такое везение.

Гороскоп Дева. Вы легко справитесь даже с самыми трудными рабочими и учебными задачами. Вам удастся сосредоточиться на важных делах и отложить второстепенные, правильно расставить приоритеты.

Похвала и денежное вознаграждение: кому из знаков Зодиака повезет больше всего

Гороскоп на 17 марта (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп Козерог. Звезды рекомендуют Козерогу великолепный результат от работы, который он занимается уже не один месяц. Начальство похвалит вас и вознаградит деньгами.

Напомним, что ранее мы писали, какие пары обречены на расставание.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака повезет в любви.

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