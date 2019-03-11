Карьерный гороскоп: какие знаки Зодиака добьются успеха

Коллаж РБК-Украина

Карьерный гороскоп поможет сделать правильные шаги для достижения целей

Карьерный гороскоп на 12 марта поможет всем знакам Зодиака разобраться в своей работе и сделать правильные шаги для достижения поставленных целей.

Овен

На работе обстоятельства, которые мешали Вам идти вперед, наконец, исчезнут, и Вы сможете много всего сделать. Лучше всего расставить проекты и планы в порядке объективной приоритетности.

Телец

Кажется, Вы стали работать еще лучше, чем раньше. Если так, хорошо, но старайтесь не загордиться, ведите себя как обычно. Скромность и трудолюбие помогут Вам вернее завоевать симпатии коллег, чем обостренное чувство собственной важности.

Близнецы

Меркурий поможет Вам обойти все препятствия на пути к цели и успешно исполнить желаемое. Ваши оригинальные идеи получат горячую поддержку коллег. Пользуйтесь моментом и используйте все возможности, которые день открывает перед Вами.

Рак

Благодаря поддержке Меркурия Вы будете работать энергично и методично. Результат усилий Вам понравится, но важно сохранять трезвый взгляд на вещи.

Лев

Эта позиция Сатурна будет оказывать прямое влияние на Вашу повседневную жизнь и может спровоцировать некоторые трудности. К счастью, энергичный Уран придаст Вам сил и поможет все успешно преодолеть.

Дева

На работе старайтесь не откладывать на завтра ничего из того, что можно сделать сегодня. Завершите все незавершенное и будьте готовы лавировать в сложной ситуации. Не рискуйте попусту.

Весы

Не будьте слишком уж робки, не думайте подолгу перед самыми простыми действиями. Смелость и уверенность в себе - вот что сулит Вам успех.

Скорпион

На работе все будет очень интересно. Под влиянием благоприятного Меркурия Ваш ум и дух будут независимы как никогда, но сможете Вы и успешно работать в команде.

Стрелец

Светила не будут оказывать ощутимого влияния на профессиональную сферу, кроме Марса, который пройдет через Ваш знак. Вы будете решительны и энергичны и наверняка добьетесь успеха в любом деле.

Козерог

На Вашу карьеру будут оказывать влияние сразу пять светил, что сулит пробуждение амбиций. Уверенность в себе и энергичность помогут Вам преуспеть. Не бойтесь предлагать новые идеи, даже если они кажутся очень уж оригинальными и новаторскими. Если же Вы подумываете сменить сферу деятельности, день для этого тоже благоприятен.

Водолей

Нептун указывает на то, что Вам пора пожинать плоды былых усилий. Если Вы много и упорно работали, готовьтесь принимать заслуженные лавры.

Рыбы

Менять привычки тяжело, но осваивать новые методы и технологии - совершенно необходимо. Соберите волю в кулак и не бойтесь выйти из зоны комфорта ради профессионального роста.

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