Астрологи предупредили украинцев об опасном периоде: названы дни

Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта (коллаж РБК-Украина)

С 11 по 17 марта гороскоп сулит неприятности многим знакам Зодиака

Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта для всех знаков Зодиака сулит неприятные известия и занятия. Особенно будет наполнена пессимизмом середина недели.

По словам астрологов, вся текущая неделя пройдет при свете растущей Луны, но Меркурий все еще находится в ретроградном движении. Именно поэтому серьезных подвижек в делах не предвидится.

Правда, неплохо для всех знаков Зодиака сложатся понедельник и вторник. А вот среда и четверг принесут суету, беспокойство и проблемы как личного, так и карьерного характера для многих украинцев.

Но пятница и суббота снова будут спокойными и приветливыми для всех. Особенно конец недели подходит для дел хозяйственных, лечения и организации развлекательных мероприятий. А в воскресенье звезды советуют по полной оторваться на какой-либо тусовке: вечеринка, клуб, театр, концерт - это то, что нужно вам в этот день и что принесет вам колоссальное удовольствие.

Ранее мы писали о том, что финансовый гороскоп на март сулит неприятности некоторым знакам Зодиака.

Напомним, что с 6 по 28 марта все знаки Зодиака так или иначе будут чувствовать негативное влияние ретроградного Меркурия. В этот период астрологи советуют быть очень осторожными в принятии важных решений - как на работе, так и в семье.