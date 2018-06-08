"Пока вы будете смотреть матч, РФ продолжит убивать": военные обратились к болельщикам ЧМ-2018

Бойцы обратились к тем, кто соберется ехать в страну-агрессора

Украинские военные призвали российских болельщиков задуматься о том, что РФ будет использовать из для отбеливания репутации на ЧМ-2018. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Закарпатского Легиона" в Facebook.

"Россия использует вашу любовь к футболу, чтобы отбелить себя, чтобы всем показалось, что это нормальная, цивилизованная, открытая миру страна. На самом деле – это ложь! Цинизму России нет предела. Она продолжает лгать, убивать и издеваться над человеческим достоинством", - сказал полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко.

Видео: Обращение полковника к фанатам (facebook.com/128brigade)

Он отметил, что пока все будут смотреть футбол, на Донбассе продолжат гибнуть люди.

"Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она делает это каждую неделю, каждый день уже пятый год подряд, развязав там необоснованную и подлую войну против Украины", - отметил он.

Собкотакже напомнил о политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, в том числе об Олеге Сенцове.

"Олег будет голодать даже тогда, когда вы будете наслаждаться футболом, так как думает, что его смерть – единственный шанс привлечь внимание мира к подлинной сущности репрессивной и тоталитарной России. У России нет никакой честной игры. Россия убивает и врет", – добавил полковник.

Скриншот поста (facebook.com/128brigade)

Напомним, что соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ.

Причиной блокировки художника и дизайнера Андрея Ермоленка стали многочисленные жалобы пользователей.

"К сожалению, Facebook в нашем регионе контролируют сами знаете кто. У кого есть возможность, напишите пару теплых слов с требованием освободить от бана нашего талантливого художника", - попросил Максим Соловьев.

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