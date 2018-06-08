"Поки ви будете дивитися матч, РФ продовжить вбивати": військові звернулися до вболівальників ЧС-2018

Бійці звернулися до тих, хто збереться їхати до країни-агресора

Українські військові закликали російських уболівальників задуматися про те, що РФ буде використовувати для відбілювання репутації на ЧС-2018. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Закарпатського Легіону" Facebook.

"Росія використовує вашу любов до футболу, щоб відбілити себе, щоб усім здалося, що це нормальна, цивілізована, відкрита країна світу. Насправді – це брехня! Цинізму Росії немає межі. Вона продовжує брехати, вбивати і знущатися над людською гідністю", - сказав полковник, командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Собко.

Відео: Звернення полковника до фанатів (facebook.com/128brigade)

Він зазначив, що поки всі будуть дивитися футбол, на Донбасі продовжать гинути люди.

"Поки ви будете дивитися футбольні матчі, вона продовжить вбивати українців на Донбасі, як вона робить це щотижня, щодня вже п'ятий рік поспіль, розв'язавши там необгрунтовану і підступну війну проти України", - зазначив він.

Собкотакже нагадав про політв'язнів, які незаконно утримуються в російських в'язницях, в тому числі про Олега Сенцова.

"Олег буде голодувати навіть тоді, коли ви будете насолоджуватися футболом, бо думає, що його смерть – єдиний шанс привернути увагу світу до справжньої сутності тоталітарної репресивної та Росії. У Росії немає жодної чесної гри. Росія вбиває і бреше", – додав полковник.

Скріншот поста (facebook.com/128brigade)

Нагадаємо, що соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ.

Причиною блокування художника і дизайнера Андрія Ермоленка стали численні скарги користувачів.

"На жаль, Facebook в нашому регіоні контролюють самі знаєте хто. У кого є можливість, напишіть пару теплих слів з вимогою звільнити від бана нашого талановитого митця", - попросив Максим Соловйов.

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