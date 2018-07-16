"Пока все взгляды прикованы к Москве": мэр Парижа напомнила о Сенцове перед финалом ЧМ-2018

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Во Франции перед победой сборной вспомнили об украинском режиссере

Накануне финального матча Чемпионата мира 2018 Франция-Хорватия, который состоялся в России в пятницу, 15 июля, мэр Парижа Анн Идальго вспомнила об украинском политзаключенном режиссере Олеге Сенцове, которого в РФ приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Об этом политик написала на своей странице в соцсети Twitter.

"В то время как все взгляды мира прикованы к Москве и финалу футбольного чемпионата мира, я очень сильно думаю об Олеге Сенцове, украинском режиссере, который четвертый год за решеткой и голодает последние два месяца #FreeSentsov", - написала мэр французской столицы.

Скриншот поста (twitter.com/Anne_Hidalgo)

Стоит отметить, что в пятницу, 13 июля, политзаключенному украинскому режиссеру, узнику Российской Федерации Олегу Сенцову, который голодает уже 64 день, исполнилось 42 года.

Напомним, победу в Чемпионате мира 2018 одержала Франция. В истории французской сборной это уже второй титул мундиаля.

Кстати, бывший узник Освенцима написал письмо Олегу Сенцову.

Бывший узник четырех концлагерей, профессор Украинской инженерно-педагогической академии Игорь Малицкий призвал Олега Сенцова держаться и жить ради своей семьи и ради родной страны.

Он подчеркнул, что украинскому режиссеру необходимо выжить, чтобы позднее осудить своих палачей.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)