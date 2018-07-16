"Поки всі погляди прикуті до Москви": мер Парижа нагадала про Сенцова перед фіналом ЧС-2018

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

У Франції перед перемогою збірної згадали про українського режисера

Напередодні фінального матчу Чемпіонату світу 2018 Франція-Хорватія, який відбувся в Росії в п'ятницю, 15 липня, мер Парижа Анн Ідальго згадала про українського політув'язненого режисера Олега Сенцова, якого в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму. Про це політик написала на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"У той час, коли всі погляди світу прикуті до Москви і фіналу футбольного чемпіонату світу, я дуже сильно думаю про Олега Сенцова, українського режисера, який четвертий рік за ґратами і голодує останні два місяці #FreeSentsov", - написала мер французької столиці.

Скріншот поста (twitter.com/Anne_Hidalgo)

Варто відзначити, що в п'ятницю, 13 липня, політув'язненому українському режисерові, в'язневі Російської Федерації Олегу Сенцову, який голодує вже 64 день, виповнилося 42 роки.

Нагадаємо, що перемогу в Чемпіонаті світу 2018 здобула Франція. В історії французької збірної це вже другий титул мундіалю.

До речі, колишній в'язень Освенцима написав лист Олегу Сенцову.

Колишній в'язень чотирьох концтаборів, професор Української інженерно-педагогічної академії Ігор Малицький закликав Олега Сенцова триматися і жити заради своєї сім'ї та заради рідної країни.

Він підкреслив, що українському режисерові необхідно вижити, щоб пізніше засудити своїх катів.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: РБК-Україна)