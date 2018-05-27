"Поколенческий сдвиг": в Киеве стартовал легендарный кинофестиваль "Молодость"

На мероприятии будут присутствовать ряд известных украинцев

Сегодня, 27 мая, в столице начался 47-й киевский кинофестиваль "Молодость". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Так, торжественная церемония была запланирована в 18:00. Планировалось, что гостями фестиваля станет Джамала, Дмитрий Шуров, Ахтем Сеибатов, Римма Забина, Надя Матвеева и многие другие. Вести церемонию будет режиссер и сценарист Виктория Трофименко, Тоня Ноябрьова, а также актеры Вячеслав Довженко и Роман Луцкий.

"47 лет подряд украинская столица принимает известный кинофорум Восточной Европы - Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Приветствую молодых деятелей искусства, мастеров и поклонников кино на киевской земле. Наша страна имеет самобытную кинематографическую традицию, которая находит оригинальное продолжение в молодом украинском кино. Оно достойно представлено в программе "Молодости", - говорится на официальном сайте президента

Более того, по словам Порошенко, для многих дебютантов фестиваль станет карьерным стартом и проверкой сил.

"Важно, что фестиваль продолжает проходить в Украине, ставшей военным рубежом Европы, защищающей нашу цивилизацию от российской гибридной агрессии. Спасибо "Молодости" за четкую гражданскую позицию, патриотизм и преданность европейским ценностям. Желаю "Молодости" плодотворного профессионального общения, неординарных художественных решений и новых достижений в мире киноязыка. Виват, 47-я "Молодость", - подчеркнул украинский гарант.

Обратим внимание, что по информации социологов, с каждым годом аудитория кинопоказов "стареет". Так, средний возраст ее составляет 55 лет. Хуже всего в кино ходит молодежь. Причиной этого, утверждают эксперты, является феномен "поколенческого сдвига".

Кстати, российская актриса Чулпан Хаматова выступила со словами поддержки в адрес украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова.

Более того, актер театра и кино Вениамин Смехов также высказал слова поддержки Серебренникову, с которым ранее работал.

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